De jongeman verloor rond 7 uur de controle over het stuur in de Grote Heerweg in Beveren-Leie. Hij raakte in een bocht van de weg af en botste tegen een boom. De hulpdiensten moesten het slachtoffer uit zijn wagen bevrijden. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.