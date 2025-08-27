22°C
Waregem

Man (19) ver­liest con­tro­le over het stuur en botst tegen boom

In Beveren-Leie, bij Waregem, is vanmorgen een ongeval gebeurd. Een man van 19 uit Zulte raakte daarbij gewond.

De jongeman verloor rond 7 uur de controle over het stuur in de Grote Heerweg in Beveren-Leie. Hij raakte in een bocht van de weg af en botste tegen een boom. De hulpdiensten moesten het slachtoffer uit zijn wagen bevrijden. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Ongeval Beveren-Leie

