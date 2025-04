"We geloven sterk in het belang van verbinding tussen verschillende actoren," zeggen Bieke Vanlerberghe en Joke Vandenabeele, woonzorgmanagers bij Woon - en zorghotel Aurélys. "Dit kamp is niet alleen een kans voor kinderen om te genieten van hun vakantie, maar ook om empathie en respect voor ouderen te ontwikkelen."

Sanne Dufour, zorgkundige Aurélys: “Het is eigenlijk heel mooi om die interactie te zien tussen de mensen en de kinderen en het gaat eigenlijk allemaal vanzelf. En dit is ook handig voor mij als mama. Heel handig, want vakanties zijn natuurlijk moeilijk in te plannen.”