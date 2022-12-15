Schepen van Sociale Zaken Giovanny Saelens erkent dat de nood groot is, maar wijst op de beperkingen. “Het kan altijd meer, maar dan moeten we ook kijken naar wat haalbaar is, zowel qua personeel als budget. We verwachten bovendien dat niet alleen Kortrijk, maar ook de regio hierin haar verantwoordelijkheid neemt.”

Naast de druk op de noodopvang maakt De Kier zich ook zorgen over haar eigen werking. De organisatie krijgt geen stedelijke subsidie meer, terwijl ze al twintig jaar mensen in armoede ondersteunt. “De stad vindt dat we hetzelfde werk doen als het OCMW,” zegt Schaerlaeckens. “Dat klopt deels, maar in de praktijk krijgen we vaak doorverwijzingen van maatschappelijk werkers die mensen niet verder kunnen helpen door de regels. Dan springen wij bij.”

Volgens schepen Saelens blijft De Kier wel een belangrijke partner. “We werken dagelijks samen rond armoede en dak- en thuisloosheid. Ook in deze legislatuur zetten we samen met de provincie in op een structurele aanpak.”

Intussen blijft de nood hoog, zeker tijdens koude nachten, en klinkt de oproep om extra inspanningen te leveren luider dan ooit.