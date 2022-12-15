Noodopvang in Kortrijk opnieuw snel vol: vzw De Kier vraagt meer plaatsen en structurele steun
In Kortrijk zijn de noodopvangplaatsen voor daklozen tijdens koude nachten vaak in een mum van tijd volzet. De vzw De Kier, die al jaren mensen in armoede ondersteunt, vraagt meer capaciteit en waarschuwt tegelijk voor haar eigen toekomst nu stedelijke subsidies zijn weggevallen.
Wie in Kortrijk tijdens een koude nacht een bed zoekt, moet er snel bij zijn. De stad voorziet momenteel dertig noodopvangplaatsen, maar die zijn vaak al kort na de opening volzet. “Je moet vanaf elf uur ’s morgens bellen om kans te maken op een bed. En enkele minuten later is alles al vol,” klinkt het bij De Kier, een vzw die dak- en thuislozen begeleidt.
Volgens de organisatie is het aanbod onvoldoende. “De stad vindt dat het volstaat, maar dat is absoluut niet zo. Het dubbele zou misschien nog niet genoeg zijn,” zegt Gilda Schaerlaeckens van vzw De Kier. “Dat vinden wij jammer. Er blijven elke nacht mensen op straat slapen.”
Vrees voor werking
Schepen van Sociale Zaken Giovanny Saelens erkent dat de nood groot is, maar wijst op de beperkingen. “Het kan altijd meer, maar dan moeten we ook kijken naar wat haalbaar is, zowel qua personeel als budget. We verwachten bovendien dat niet alleen Kortrijk, maar ook de regio hierin haar verantwoordelijkheid neemt.”
Naast de druk op de noodopvang maakt De Kier zich ook zorgen over haar eigen werking. De organisatie krijgt geen stedelijke subsidie meer, terwijl ze al twintig jaar mensen in armoede ondersteunt. “De stad vindt dat we hetzelfde werk doen als het OCMW,” zegt Schaerlaeckens. “Dat klopt deels, maar in de praktijk krijgen we vaak doorverwijzingen van maatschappelijk werkers die mensen niet verder kunnen helpen door de regels. Dan springen wij bij.”
Volgens schepen Saelens blijft De Kier wel een belangrijke partner. “We werken dagelijks samen rond armoede en dak- en thuisloosheid. Ook in deze legislatuur zetten we samen met de provincie in op een structurele aanpak.”
Intussen blijft de nood hoog, zeker tijdens koude nachten, en klinkt de oproep om extra inspanningen te leveren luider dan ooit.