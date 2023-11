In De Lork verblijven intussen zo’n 40 mensen, in Peace Village komen er tegen 11 december nog zo’n 80 asielzoekers bij. “Onaanvaardbaar”, vinden ze bij Vlaams Belang West-Vlaanderen. En dat maakten ze maandagavond duidelijk. “Dit is opnieuw een slag in het gezicht van de West-Vlaamse kiezer die hun buik meer dan vol heeft van de massamigratie. Er is maar één oplossing voor deze nooit geziene asielcrisis en dat is niet het creëren van meer opvangplaatsen, maar wel om minder asielzoekers binnen te laten. Onze mensen moeten terug op de eerste plaats gezet worden”, zegt Sarah T’Joens van Vlaams Belang West-Vlaanderen.

De noodopvang blijft nog tot eind januari 2024 in Heuvelland en Mesen.