Net zoals in 2015, 2019, 2022, 2023 en 2024 zal vzw Horizon ook deze winter asielzoekers opvangen. Deze keer gaat het om 313 mensen. De opvang duurt tot half maart, daarna moeten de mensen eruit omdat het centrum dan niet meer beschikbaar is.

Burgemeester Steve Vandenberghe: “Na de eerdere ervaringen de voorbije jaren zijn wij er als gemeentebestuur opnieuw van overtuigd dat Fedasil deze opvang op een goede manier zal organiseren en dit in samenspraak met vzw Horizon die de gebouwen ter beschikking stelt. Samen met de lokale politiezone zullen we alles van nabĳ opvolgen."

