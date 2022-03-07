©Bredene
Vanaf 20 oktober tot half maart worden opnieuw asielzoekers opgevangen in vzw Horizon in de Kapelstraat in Bredene. Dat gebeurde eerder al tijdens de wintermaanden.
Net zoals in 2015, 2019, 2022, 2023 en 2024 zal vzw Horizon ook deze winter asielzoekers opvangen. Deze keer gaat het om 313 mensen. De opvang duurt tot half maart, daarna moeten de mensen eruit omdat het centrum dan niet meer beschikbaar is.
Burgemeester Steve Vandenberghe: “Na de eerdere ervaringen de voorbije jaren zijn wij er als gemeentebestuur opnieuw van overtuigd dat Fedasil deze opvang op een goede manier zal organiseren en dit in samenspraak met vzw Horizon die de gebouwen ter beschikking stelt. Samen met de lokale politiezone zullen we alles van nabĳ opvolgen."
Humanitaire noodopvang
Ook nu gaat het om humanitaire noodopvang: een slaapplaats, maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij. Verder verleent Fedasil eerste hulp bĳ medische problemen, een beperkt aanbod aan activiteiten en beantwoorden ze de eerste vragen van de bewoners.
In het open centrum zijn de bewoners vrij om het centrum te verlaten. Inwoners uit de Maria-Duynewĳk kregen al een bewonersbrief van Fedasil. Het opvangcentrum is nog op zoek naar vrijwilligers en naar kleding en materiaal. Wie wil helpen, kan een mailtje sturen.