17°C
Aanmelden
Nieuws
Bredene

Opnieuw tij­de­lij­ke opvang van asiel­zoe­kers in Bredene

Luchtfoto Horizon

©Bredene

Vanaf 20 oktober tot half maart worden opnieuw asielzoekers opgevangen in vzw Horizon in de Kapelstraat in Bredene. Dat gebeurde eerder al tijdens de wintermaanden. 

Net zoals in 2015, 2019, 2022, 2023 en 2024 zal vzw Horizon ook deze winter asielzoekers opvangen. Deze keer gaat het om 313 mensen. De opvang duurt tot half maart, daarna moeten de mensen eruit omdat het centrum dan niet meer beschikbaar is.

Burgemeester Steve Vandenberghe: “Na de eerdere ervaringen de voorbije jaren zijn wij er als gemeentebestuur opnieuw van overtuigd dat Fedasil deze opvang op een goede manier zal organiseren en dit in samenspraak met vzw Horizon die de gebouwen ter beschikking stelt. Samen met de lokale politiezone zullen we alles van nabĳ opvolgen."

Humanitaire noodopvang

Ook nu gaat het om humanitaire noodopvang: een slaapplaats, maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij. Verder verleent Fedasil eerste hulp bĳ medische problemen, een beperkt aanbod aan activiteiten en beantwoorden ze de eerste vragen van de bewoners. 

In het open centrum zijn de bewoners vrij om het centrum te verlaten. Inwoners uit de Maria-Duynewĳk kregen al een bewonersbrief van Fedasil. Het opvangcentrum is nog op zoek naar vrijwilligers en naar kleding en materiaal. Wie wil helpen, kan een mailtje sturen.

De redactie
Noodopvang

Meest gelezen

Ongeval E403 Torhout Lichtervelde
Nieuws
Update

E403 richting Kortrijk opnieuw vrij voor verkeer na ongeval
Ontploffing Izegem
Nieuws
Update

Zeven flats blijven onbewoonbaar na explosie in Izegem
Ongeval trein Pittem
Nieuws
Update

Lege wagen aangereden op overweg in Pittem: gevluchte bestuurder test positief op alcohol en drugs

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Vlaams Belang Heuvelland

"Onaanvaardbaar": Vlaams Belang voert actie tegen noodopvang in Heuvelland en Mesen

Mesen en Heuvelland vangen tijdelijk 120 asielzoekers op
2022-12-19 00:00:00 - 'Geen luxe': Staatssecretaris De Moor op bezoek in noodopvangcentrum

'Geen luxe': Staatssecretaris De Moor op bezoek in noodopvangcentrum

Vluchtelingen komen pas morgen aan in Jabbeke

Eerste asielzoekers aangekomen in opvangcentrum Jabbeke

Noodopvang: gemeenten kunnen zonder vergunning tijdelijke constructies plaatsen
Aanmelden