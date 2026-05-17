De modderstromen die eind april voor chaos zorgden op de Kortrijkse ring werden veroorzaakt door een defect aan een pompinstallatie die drainagewater van de R8 afvoert. Volgens de minister kan de riolering van het Waterhoennest het opgepompte water steeds moeilijker verwerken, waardoor water en modder op de rijweg terechtkwamen.

Tijdelijke oplossing

Als tijdelijke oplossing wordt het lokale drainagewater niet meer in de riolering van het Waterhoennest gepompt, maar wel via een tijdelijke pomp naar de Heulebeek. De minister benadrukt hierbij dat een definitieve oplossing nog in de maak is. Hiervoor pleegt ze overleg met de betrokken partijen (Stad Kortrijk, Provinciale Dienst Waterlopen, VMM en Aquafin) om tot een definitieve oplossing te komen. Ook is het nog niet duidelijk wat het totale kostenplaatje zal zijn om tot die definitieve oplossing te komen.

Cruciale verbinding

Jasper Pillen, Vlaams Volksvertegenwoordiger (Anders.): “De R8 rond Kortrijk is een cruciale verbinding in de regio. Als die moet worden afgesloten moet alle verkeer worden omgeleid, wat dan weer nefast is voor de verkeersveiligheid van de omliggende dorpskernen. Het is positief dat er een tijdelijke oplossing is, maar hopelijk kan er snel een definitieve oplossing worden gevonden zodoende dergelijke situaties in de toekomst kunnen worden vermeden.”