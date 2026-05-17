Er is nog geen zicht op een structurele oplossing voor de modderstromen op de R8 rond Kortrijk. Eind maart werd de ring rond Kortrijk tot twee maal toe afgesloten wegens een modderstroom die het wegdek versperde. Uit een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Jasper Pillen (Anders.) uit Brugge aan minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) blijkt nu dat er nog geen zicht is op een structurele oplossing.
De modderstromen die eind april voor chaos zorgden op de Kortrijkse ring werden veroorzaakt door een defect aan een pompinstallatie die drainagewater van de R8 afvoert. Volgens de minister kan de riolering van het Waterhoennest het opgepompte water steeds moeilijker verwerken, waardoor water en modder op de rijweg terechtkwamen.
Tijdelijke oplossing
Als tijdelijke oplossing wordt het lokale drainagewater niet meer in de riolering van het Waterhoennest gepompt, maar wel via een tijdelijke pomp naar de Heulebeek. De minister benadrukt hierbij dat een definitieve oplossing nog in de maak is. Hiervoor pleegt ze overleg met de betrokken partijen (Stad Kortrijk, Provinciale Dienst Waterlopen, VMM en Aquafin) om tot een definitieve oplossing te komen. Ook is het nog niet duidelijk wat het totale kostenplaatje zal zijn om tot die definitieve oplossing te komen.
Cruciale verbinding
Jasper Pillen, Vlaams Volksvertegenwoordiger (Anders.): “De R8 rond Kortrijk is een cruciale verbinding in de regio. Als die moet worden afgesloten moet alle verkeer worden omgeleid, wat dan weer nefast is voor de verkeersveiligheid van de omliggende dorpskernen. Het is positief dat er een tijdelijke oplossing is, maar hopelijk kan er snel een definitieve oplossing worden gevonden zodoende dergelijke situaties in de toekomst kunnen worden vermeden.”