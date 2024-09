Wellicht zal het ook op de weg naar zee drukker zijn dan normaal in de late ochtend, en ook bij de terugkeer morgenavond. Als je kiest voor de regio Oostende moet je sinds vandaag bovendien rekening houden met de verlaagde snelheidslimiet op de A10 in Oudenburg, in beide richtingen mag je niet meer dan 90.

Horecazaken aan zee, en zeker ook de strandbars die nog open zijn, mogen zich aan misschien wel het laatste drukke weekend verwachten van deze zomer.