Het kustreddersseizoen is afgelopen weekend afgesloten en ook dan waren niet alle reddersposten nog open. Sommige zijn zelfs al afgebroken of leeggehaald. Intercommunale IKWV gaat dan ook geen redders meer inschakelen, ondanks de 23 graden die is voorspeld. De kustreddingsdienst benadrukt dat zwemmen in zee verboden is zonder redders, en noemt dat zelfs gevaarlijk.