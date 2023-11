Voor de zesde dag op rij is er hinder door een staking bij De Lijn in West-Vlaanderen, al zou die volgens de vervoersmaatschappij wel beperkt moeten blijven. Het personeel protesteert tegen plannen van de directie om een aantal stelplaatsen te sluiten. De bonden eisen meer duidelijkheid over de plannen en de concrete gevolgen voor het personeel.