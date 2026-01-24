Als stadsschrijver is ze de opvolgster van Lare Taveirne en Marieke De Maré. Schepen van Cultuur Nico Blontrock heeft er alvast vertrouwen in: "Nina is een hele actieve dame in de culturele sector die al heel veel bereikt heeft. Laat haar maar doen. We geven haar de volledige vrijheid."

De eerste keer dat Everaert actief te zien zal zijn is op het artistieke festival Mirage midden mei.