Nina Everaert is nieuwe stadsschrijver van Brugge: “Ik wil het schrijven van achter een bureau wegtrekken”
Nina Everaert is de nieuwe stadsschrijver van Brugge. Everaert is dertig en de opvolgster van Lara Taveirne en Marieke De Maré. Eerder was ze ook al stadsdichter van Damme.
Everaert mag nu op een creatieve manier het woord verspreiden. Zo zal ze in de straten opduiken met een speciale bakfiets, een mobiel schrijfpaleis. Everaert is dan ook iemand die al van jongs af aan bezig is met taal. "Ik ben eigenlijk begonnen als rapper in het West-Vlaams. Dat was de eerste manier waarop ik met mijn eigen teksten naar buiten ben beginnen komen. Ik schreef wel al langer, maar hield dat voornamelijk voor mezelf."
Nu stadsschrijver
En nu is ze dus benoemd tot stadsschrijver. Dat gebeurde in de stedelijke bibliotheek de Biekorf. En met die benoeming wil ze vooral de straat op trekken. "Ik wil het schrijven van achter een bureau wegtrekken en vooral met de Bruggelingen samen op pad gaan." Het thema van Everaert is 'samen een thuis maken'.
Als stadsschrijver is ze de opvolgster van Lare Taveirne en Marieke De Maré. Schepen van Cultuur Nico Blontrock heeft er alvast vertrouwen in: "Nina is een hele actieve dame in de culturele sector die al heel veel bereikt heeft. Laat haar maar doen. We geven haar de volledige vrijheid."
De eerste keer dat Everaert actief te zien zal zijn is op het artistieke festival Mirage midden mei.