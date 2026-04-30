Tijdens de rondvaart hullen twee gidsen zich in historische klederdracht en brengen ze het verhaal van de vissers en hun gezinnen. "Met deze aperitiefcruise koppelen we erfgoed aan beleving en laten we jong en oud op een toegankelijke en interactieve manier kennismaken met een stuk vergeten geschiedenis", zegt Andy Olislagers van Rederij Seastar.

Met de nieuwe rondvaart wil de rederij vernieuwend werken. "We merken dat onze reizigers vandaag meer verwachten dan alleen een boottocht. Ze zoeken ook beleving, sfeer en een ervaring die blijft hangen. Vanuit die gedachte ontstond het idee voor een nieuwe rondvaart", zegt Olislagers. "Die nieuwe excursie focust op de IJslandvaarders, wat zij voor onze kust betekend hebben en op de visserij in het algemeen. We werken samen met Filip Berquet en Iris Sinnaeve, twee ervaren gidsen die dat verhaal tot leven brengen."

Meerwaarde

De stad ziet de nieuwe rondvaart dan ook als een meerwaarde. "Op een verrassende manier maak je met Nieuwpoort kennis vanop het water en ontdek je op korte termijn de vismijn, de jachthavens, de promenade met haar kunstwerken en ons museum Westfront", zegt burgemeester Kris Vandecasteele (CD&V).

Op 23 mei, tijdens het Visserijweekend, kunnen bezoekers voor het eerst meevaren. De tocht duurt ongeveer een uur en is inclusief een drankje en een vishapje.