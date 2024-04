De Vlaamse overheid heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in het dossier van de nieuwe Zeebrugse zeesluis. De Vlaamse Regering heeft het eerste ontwerp projectbesluit vandaag vastgesteld. Het openbaar onderzoek start op 6 mei. De sluis komt in de plaats van de verouderde Visartsluis en is nodig om de toegang tot de achterhaven te garanderen.