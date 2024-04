De Zeesluis is een enorme investering in de West-Vlaamse economie. De haven zelf juicht de beslissing toe. Dirk De fauw, ondervoorzitter, noemt voor het eerst het enorme bedrag: "Het gaat om een investering van 2,9 miljard euro. Waarvan de Vlaamse regering 2,2 miljard voor haar rekening neemt en de Port of Antwerp Bruges 700 miljoen. Dat is toch een enorm engagement dat de Vlaamse regering op zich neemt. Uiteraad gaat dit in mei in openbaar onderzoek. Er zullen nog informatievergaderingen gehouden worden voor de bevolking. Maar het is de bedoeling dat de Vlaamse regering na verwerking van alle opmerkingen dan een definitief besluit neemt."