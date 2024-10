De nieuwe sensor aan de verkeerscentrale van de Schelderadarketen in Zeebrugge kan zeven dagen op zeven de uitstoot van voorbijvarende schepen controleren vanop een afstand van 10 kilometer. Als een schip mogelijk boven de toegelaten normen gaat, krijgt de dienst DG Scheepvaart daar een melding van. Zo kunnen die schepen gericht gecontroleerd worden met het sniffervliegtuig, dat door de uitstootpluimen van schepen vliegt, of door aan boord te gaan.

"Het internationale doel is om de scheepvaart tegen 2050 naar netto nuluitstoot van broeikasgassen te krijgen. Met nieuwe technieken, zoals deze sensor, kunnen we straks 24/7 schepen naar onze havens controleren. Dit testproject in Zeebrugge bewijst opnieuw dat België vooroploopt dankzij onze innovatieve bedrijven en topexperts in de strijd tegen klimaatverandering", zegt ontslagnemend minister van de Noordzee Paul Van Tigchelt.

De sensor heet voluit Ship Emission Monitoring by Passive Remote Sensing (SEMPAS). Later zal hij verhuizen naar een windmolen op zee.