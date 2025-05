“We doen al jaren praktijkgericht onderzoek en openen volgend jaar een Digital Health Lab in Brugge, dat zal fungeren als kenniscentrum voor innovatie in de sector,” zegt Degroote. “Wat studenten in de banaba e-Health leren, is dus stevig onderbouwd. Zo verwerven ze vanop de eerste rij inzicht over hoe digitale technologie de gezondheidszorg naar een hoger niveau tilt.”

Met de nieuwe opleiding zet Howest in op een groeiende nood aan digitale vaardigheden in de zorgsector. In een wereld waarin technologie steeds meer verweven is met gezondheidscoaching, wil deze opleiding toekomstgericht werken.