Kortrijk

Opnieuw 28 ont­sla­gen bij machi­ne­pro­du­cent Vandewiele

Bij machinefabrikant Vandewiele in Marke verdwijnen opnieuw jobs: 21 arbeiders en 7 bedienden moeten binnenkort op zoek naar een andere baan. Dat is bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad.

Het gaat al een tijdje niet zo goed bij Vandewiele. Ook in juni schrapte Vandewiele al jobs, toen verloren 22 arbeiders en 7 bedienden hun job.  Op vandaag werken er nog zo'n 490 mensen.

In de hele textielsector gaat het niet goed en dat heeft ook zijn gevolgen voor machineorders. Met de nieuwe ontslagronde nu zouden de vakbonden een overleg willen over de toekomstvisie van het bedrijf. Ook opleiding om mensen beter inzetbaar te maken zou een goed plan zijn, klinkt het.

2019-08-29 00:00:00 - 90 jobs op de helling bij Vandewiele in Marke
90 jobs op de helling bij Vandewiele in Marke
