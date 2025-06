Het gaat om 13 arbeiders en 9 bedienden die hun job verliezen. Bij het bedrijf is er al een hele tijd veel tijdelijke werkloosheid. In de hele textielsector gaat het niet goed en dat heeft ook zijn gevolgen voor machineorders. Vanmiddag was er overleg tussen vakbonden en directie. Bij Vandewiele werken ruim 500 mensen.