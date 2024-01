Er is dus meer comfort, met onder meer een slaapbank voor de vader, en je hebt geen zo'n ziekenhuisgevoel. Dat is het opzet. Alles is gestript. Zeven maanden is er gewerkt aan de vernieuwde afdeling met 18 kamers.

Eén van de eerste baby’s die de primeur krijgt op de nieuwe materniteit is Ize, drie dagen jong, zusje van Otis die hier twee jaar geleden is geboren. Sien Gheysen, mama van Ize: "We vinden het heel geslaagd. Het is een huiselijke sfeer en de indeling is volledig anders. Waardoor het wel veel beter is dan de vorige keer toen we hier met Otis waren."