De Kanaaleilanders kunnen vanuit Guernsey en Jersey vluchten boeken naar Oostende in de maand december. Luchtvaartmaatschappij Blue Islands biedt hen de opties van een dagretour of een ticket met twee of drie overnachtingen in Brugge. De kerstmarkt en Wintergloed zijn volgens de maatschappij ideale kerstuitjes op het Europese vasteland.