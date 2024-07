‘Hot Summer Night’, de nieuwe zomershow in Het Witte Paard in Blankenberge is in première gegaan. Een muzikale trip van drie uur met tussenin humor, acrobatie en adembenemende stunts. Elk jaar slaagt de showtempel erin om het publiek te verrassen. Maar het gaat vooral om het goed gevoel dat de mensen overhouden aan een avondje amusement met een top cast.