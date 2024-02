In Het Witte Paard staan vooral in de zomer heel wat shows op het programma. Ook Jacky Lafon is er een vaste waarde.

De revuezaal is stilaan verouderd en een gloednieuwe zaal zou dus meer mogelijkheden bieden. Bovendien wil de eigenaar het hotel ernaast uitbreiden. Twee vliegen in één klap dus.

De werken zouden wel pas starten in het najaar van volgend jaar.