Jacky Lafon begon enkele jaren geleden met namiddagshows in Het Witte Paard, zodat het publiek dat van in het binnenland komt op een aangenaam uur terug naar huis kan. Ondertussen zijn deze voorstellingen uitgegroeid tot een ware traditie en winnen ze ieder jaar nog aan populariteit. ‘Jonger dan je denkt’ is een show vol muziek, glitter en glamour en veel humor. Deze nieuwe toprevue start om 14 uur.

Er zijn voorstellingen op zaterdag en zondag tot en met 22 september, met extra voorstellingen op alle vrijdagen in augustus en op donderdag 22 augustus.