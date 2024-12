Met de nodige franjes, een mooie cast en heel wat mooi volk in het publiek was alles aanwezig om de winterrevue Winter Wonderland op ideale wijze op gang te trappen. Davy Gilles is samen met zijn vrouw Sasha Rozen bezieler van het event: "Voor de start vanavond had ik wat gezonde zenuwen. Ons eigen liefdesverhaal staat centraal in een show die zang, dans en sketches combineert."

Met onder meer Margriet Hermans en Chris Van Tongelen ontbrak het ook niet aan grote namen uit bekend Vlaanderen. "Een echte aanrader" volgens Hermans: "Het repertoire is erg mooi, met muziek voor jong en oud. Voor mij is dat deels nostalgie, en deels nieuwe ontdekkingen, gebracht door topstemmen. Mede-Romeo Chris Van Tongelen is ook enthousiast: "Indrukwekkend. Sasha & Davy zijn top, maar de hele show barst van energie en sfeer”.