Door het groeiend aantal grote cruiseschepen voor de kust is vooral evacuatiecapaciteit belangrijk. Bij een incident wordt het federale noodplan geactiveerd, maar de provincie speelt een cruciale rol in de eerste coördinatie. Zodra het plan klaar is, volgt ook een oefening.

Vrijdag pleitte gouverneur Carl Decaluwé nog voor meer investering in de Kustwacht. Hij wil ook dat ons land een zeesleper aankoopt, die schepen bij een scheepsramp kan wegslepen. Bij eerdere incidenten de voorbije jaren moest ons land telkens een beroep op onze buurlanden voor die hulp.