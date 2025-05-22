Een werkgroep is volop bezig met de opmaak van een Bijzonder Nood- en Interventieplan “Mass Rescue”. Dat moet grootschalige reddingsoperaties op de Noordzee in goede banen te leiden. Dat heeft gouverneur Carl Decaluwé geantwoord aan provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). Het noodplan zou eind 2026 moeten afgewerkt zijn.
“Met het kapseizen van de Herald of Free Enterprise bijna 40 jaar geleden kreeg België zijn zwaarste scheepsramp ooit te verwerken. Dat vormde de basis voor het huidige noodplan voor de Noordzee. Met een bijzonder plan bereiden we ons voor op specifieke noodsituaties,” zegt Himpe.
Door het groeiend aantal grote cruiseschepen voor de kust is vooral evacuatiecapaciteit belangrijk. Bij een incident wordt het federale noodplan geactiveerd, maar de provincie speelt een cruciale rol in de eerste coördinatie. Zodra het plan klaar is, volgt ook een oefening.
Vrijdag pleitte gouverneur Carl Decaluwé nog voor meer investering in de Kustwacht. Hij wil ook dat ons land een zeesleper aankoopt, die schepen bij een scheepsramp kan wegslepen. Bij eerdere incidenten de voorbije jaren moest ons land telkens een beroep op onze buurlanden voor die hulp.