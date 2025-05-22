Aanmelden
Nieuws
De Kust

Nieuw nood­plan moet groot­scha­li­ge red­dings­ac­ties op Noord­zee sturen

Windmolenpark noordzee

Een werkgroep is volop bezig met de opmaak van een Bijzonder Nood- en Interventieplan “Mass Rescue”. Dat moet grootschalige reddingsoperaties op de Noordzee in goede banen te leiden. Dat heeft gouverneur Carl Decaluwé geantwoord aan provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). Het noodplan zou eind 2026 moeten afgewerkt zijn.

“Met het kapseizen van de Herald of Free Enterprise bijna 40 jaar geleden kreeg België zijn zwaarste scheepsramp ooit te verwerken. Dat vormde de basis voor het huidige noodplan voor de Noordzee. Met een bijzonder plan bereiden we ons voor op specifieke noodsituaties,” zegt Himpe.

Door het groeiend aantal grote cruiseschepen voor de kust is vooral evacuatiecapaciteit belangrijk. Bij een incident wordt het federale noodplan geactiveerd, maar de provincie speelt een cruciale rol in de eerste coördinatie. Zodra het plan klaar is, volgt ook een oefening.

Vrijdag pleitte gouverneur Carl Decaluwé nog voor meer investering in de Kustwacht. Hij wil ook dat ons land een zeesleper aankoopt, die schepen bij een scheepsramp kan wegslepen. Bij eerdere incidenten de voorbije jaren moest ons land telkens een beroep op onze buurlanden voor die hulp.

Decaluwe
Nieuws

"Veiligheid op zee is een plicht": gouverneur vraagt structurele versterking van Belgische kustwacht
De redactie
Noordzee

Meest gelezen

Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Ongeval Spiere
Nieuws

Auto rijdt op betonnen duiker: bestuurder overleden
Station harelbeke
Nieuws
Update

Tiener (15) neergestoken aan station in Harelbeke, verdachte (28) opgepakt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

asneerlating

Noordzee steeds populairder als laatste rustplaats: helft meer asneerlatingen in vijf jaar
Kustzwemmer marine
Update

Brugse militair zwemt kustlijn af voor goede doel
Noordzeefakkel3

Noordzeefakkeltocht valt in het water
Zeezwemmen

"Het is geen zwembad": Swim-safe leert kinderen omgaan met gevaren van de zee
Jachthaven Blankenberge

Acht verdachten aangehouden na mogelijke drugssmokkel in jachthaven Blankenberge
Gevaren zee 1

Oostende wil kinderen en volwassenen sensibiliseren rond gevaren van de zee met kinderboek
Aanmelden