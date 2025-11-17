De gouverneur benadrukte dat België met de kustwacht een uniek samenwerkingsverband heeft, met onder meer defensie, de douane, Maritieme Dienstverlening, de politie en de visserijsector. "Zij waken elke dag over orde, veiligheid en het mariene milieu," zei Decaluwé.

Al moet het model worden geprofessionaliseerd volgens de gouverneur. "Al deze diensten doen hun uiterste best om goed samen te werken, maar er is veel versnippering. We moeten gaan naar een geïntegreerd platform met eigen autonomiteit, een beheersovereenkomst en met middelen", zei de gouverneur. "Momenteel zijn er zeventien partners, we moeten dat integreren, Vlaams en federaal samen."