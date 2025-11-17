4°C
Vei­lig­heid op zee is een plicht”: gou­ver­neur vraagt struc­tu­re­le ver­ster­king van Bel­gi­sche kustwacht

Decaluwe

Gouverneur Carl Decaluwé heeft tijdens zijn jaarlijkse rede opgeroepen tot een grondige versterking van de Belgische kustwacht. Decaluwé pleitte voor een volwaardige operationele autoriteit met duidelijke mandaten, moderne technologie en een structurele financiering. Volgens de gouverneur kampt de kustwacht nog te veel met versnipperde bevoegdheden, beperkte middelen en een gebrek aan uniforme communicatielijnen.

Als voorbeeld van de pijnpunten bij de kustwacht haalde de gouverneur storm Eunice in 2022 aan. Toen raakten twee schepen stuurloos en dobberden ze rond tussen de windmolens op zee. "Eén schip kwam op minder dan honderd meter van een windturbine, met een brandbare, explosieve lading aan boord. Een catastrofe werd op het nippertje vermeden", zei Decaluwé.

"Het incident legde een pijnpunt bloot: we hadden geen zeesleper, geen enkel vaartuig dat zware schepen kan wegslepen in nood, of schepen kan weghouden van obstakels.﻿"

Carl Decaluwé, gouverneur

"Maar het incident legde een pijnpunt bloot: we hadden geen zeesleper, geen enkel vaartuig dat zware schepen kan wegslepen in nood, of schepen kan weghouden van obstakels. In Brussel werd toen gezegd dat we een zeesleper moesten vragen in Duinkerke of Vlissingen, maar als het bij ons stormt, stormt het daar ook. Daar zit geen structurele oplossing in", vulde de gouverneur aan.

Uniek samenwerkingsverband

De gouverneur benadrukte dat België met de kustwacht een uniek samenwerkingsverband heeft, met onder meer defensie, de douane, Maritieme Dienstverlening, de politie en de visserijsector. "Zij waken elke dag over orde, veiligheid en het mariene milieu," zei Decaluwé.

Al moet het model worden geprofessionaliseerd volgens de gouverneur. "Al deze diensten doen hun uiterste best om goed samen te werken, maar er is veel versnippering. We moeten gaan naar een geïntegreerd platform met eigen autonomiteit, een beheersovereenkomst en met middelen", zei de gouverneur. "Momenteel zijn er zeventien partners, we moeten dat integreren, Vlaams en federaal samen."

"Autonoom platform"

Concreet vraagt Decaluwé onder meer de uitbouw van een geïntegreerde kustwachtcentrale, betere protocollen voor gegevensuitwisseling en een autonoom financieel beheer met duidelijke beheersafspraken. "Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Een autonoom platform moet de efficiëntie verhogen. De zee is te belangrijk om dat niet te doen. Veiligheid op zee is geen luxe, het is een noodzaak en een plicht", besluit de gouverneur.

