In het centrum komen shop&go-plaatsen, ook de blauwe zone wordt uitgebreid. De circulatie in het centrum verandert, zo is de Grote Markt met de auto enkel nog bereikbaar via de Ooststraat, wegrijden kan via de Noordstraat.

Ook voor het openbaar vervoer veranderen er zaken. Vanaf 6 januari vervangt de flexbus de klassieke belbus. "Afhankelijk van de vraag zal die rijden van 's morgens 8 uur tot 's avonds 23 uur. Dat is twee uur langer dan vandaag", zegt burgemeester Peter Roose. "In het weekend is dat zelfs tot 2 uur 's nachts."

Het aangepaste mobiliteitsplan wordt vanaf volgend voorjaar stapsgewijs uitgevoerd.