Burgemeester Dirk De fauw: "Met deze uitbreiding van 90 naar 390 straten telt het centrum van Brugge straks 87 kilometer aan fietsstraten, het hoogste aantal in heel België. Een stevige stap vooruit richting een fietsvriendelijker en leefbaarder stadscentrum. We maken van Brugge nog meer fietsstad dan dat ze al is. Niet enkel in het centrum maar ook in de deelgemeenten zijn er al heel wat fietsstraten. De veiligheid van onze fietsers is heel belangrijk, en daarvoor zijn dit soort maatregelen nodig."