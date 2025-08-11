Gebied binnen Brugse stadsring wordt één grote fietszone: van 90 naar 390 straten
Vanaf 1 oktober wordt zowat het hele gebied binnen de Brugse stadsring, de R30, één grote fietszone. Alleen op enkele drukke en langere invalswegen zal nog een uitzondering gelden.
Onze provinciehoofdstad heeft al twee jaar een fietszone van ruim 90 straten in de binnenstad en die wordt dus straks nog groter. Auto’s zijn er te gast, mogen fietsers niet inhalen en de snelheid is er beperkt tot 30 km per uur. De uitgebreide fietszone moet fietsers in de historische binnenstad nog meer ruimte geven, met als doel veiliger verkeer en minder ongevallen.
Hoogste aantal fietsstraten in België
Burgemeester Dirk De fauw: "Met deze uitbreiding van 90 naar 390 straten telt het centrum van Brugge straks 87 kilometer aan fietsstraten, het hoogste aantal in heel België. Een stevige stap vooruit richting een fietsvriendelijker en leefbaarder stadscentrum. We maken van Brugge nog meer fietsstad dan dat ze al is. Niet enkel in het centrum maar ook in de deelgemeenten zijn er al heel wat fietsstraten. De veiligheid van onze fietsers is heel belangrijk, en daarvoor zijn dit soort maatregelen nodig."
