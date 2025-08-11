27°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Gebied bin­nen Brug­se stads­ring wordt één gro­te fiets­zo­ne: van 90 naar 390 straten

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Vanaf 1 oktober wordt zowat het hele gebied binnen de Brugse stadsring, de R30, één grote fietszone. Alleen op enkele drukke en langere invalswegen zal nog een uitzondering gelden. 

Onze provinciehoofdstad heeft al twee jaar een fietszone van ruim 90 straten in de binnenstad en die wordt dus straks nog groter. Auto’s zijn er te gast, mogen fietsers niet inhalen en de snelheid is er beperkt tot 30 km per uur. De uitgebreide fietszone moet fietsers in de historische binnenstad nog meer ruimte geven, met als doel veiliger verkeer en minder ongevallen.

Hoogste aantal fietsstraten in België

Burgemeester Dirk De fauw: "Met deze uitbreiding van 90 naar 390 straten telt het centrum van Brugge straks 87 kilometer aan fietsstraten, het hoogste aantal in heel België. Een stevige stap vooruit richting een fietsvriendelijker en leefbaarder stadscentrum. We maken van Brugge nog meer fietsstad dan dat ze al is. Niet enkel in het centrum maar ook in de deelgemeenten zijn er al heel wat fietsstraten. De veiligheid van onze fietsers is heel belangrijk, en daarvoor zijn dit soort maatregelen nodig."

"We maken van Brugge nog meer fietsstad dan dat ze al is."

Burgemeester Dirk De fauw
Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Fietszone

Meest gelezen

Wzc
Nieuws

Medewerker WZC steelt medicatie en verkoopt die door
Verbod zwemkledij
Nieuws

Twee vrouwen in bikini verwonden agenten en zullen voor rechter moeten verschijnen
Vechtpartij Waregem
Nieuws

Zwaargewonde bij massale vechtpartij in Waregem

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Gistelbrug

Gaat Gistelbrug straks niet meer open tijdens spits?
Vijversdreef

Vijversdreef in Brugge krijgt straks (tijdelijk) een knip, nu al kritiek
Kasseiweg

Kasseiweg in Alveringem, bekend van Gent-Wevelgem, behoudt landelijk karakter
Treinen - Kust - Blankenberge - Station

Extra treinen naar de kust zitten goed vol op drukke zomerdag
Trein

NMBS legt tot en met donderdag extra treinen in richting kust
Rondpunt Plopsaland De Panne

Nieuw parkeerplan moet verkeerschaos bij Plopsaland vermijden: "eerste test op Halloween"
Aanmelden