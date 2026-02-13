Ieper
wil de mobiliteit in binnenstad grondig aanpakken. De stad heeft
daarvoor een plan opgesteld dat tien punten bevat. Eén van de
opvallendste maatregelen in een knip op de Grote Markt, waardoor er geen
doorgaand verkeer meer mogelijk zal zijn.
De ingreep zorgt voor minder verkeersdruk in het hart van de stad en verhoogt de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers.
Het 10-puntenplan omvat verder:
• de invoering van een ruime fietszone in de binnenstad
• een aangepaste buscirculatie met duidelijke haltestructuur
• eenrichtingsverkeer in bepaalde straten om conflicten te verminderen
• een bijgestuurd parkeerbeleid met aandacht voor rotatie en bereikbaarheid
• optimalisatie van complexe en krappe kruispunten op en rond de Grote Markt
• optimalisatie van de stationsomgeving
Schepen Diego Desmadryl: “De voorbije maanden is intensief samengewerkt binnen de plenaire verkeerscommissie en met de betrokken stadsdiensten om dit 10-puntenplan vorm te geven. Daarbij werd een gedragen compromis gevonden over hoe de mobiliteit in de binnenstad de komende jaren zal evolueren.”
Schepen Peter De Groote: “We evolueren naar een verkeersluwer centrum met een aangename marktomgeving om te vertoeven, te shoppen en te genieten van het zicht op de Lakenhallen, met een drankje bij de lokale horeca. De vrijgekomen ruimte wordt ingericht met groenvoorzieningen en terraszones. Daarnaast zetten we ook in op groenere en aangenamere winkelstraten, met meer ruimte voor beleving, kwalitatieve verblijfsplekken en een aantrekkelijke inrichting. Zo versterken we niet alleen de Grote Markt, maar het volledige kernwinkelgebied.”
"We versterken niet alleen de Grote Markt, maar het volledige kernwinkelgebied.”
De uitvoering van het 10-puntenplan zal gefaseerd verlopen, Waar nodig worden maatregelen geëvalueerd en bijgestuurd, zegt de stad.
Kritiek van Vooruit
Vooruit vindt dat er een aantal goeie punten in het 10-puntenplan zitten, maar heeft ook kritiek. Zo vindt de oppositiepartij het een slecht idee om van de hele stad een fietszone te aken. Philip Bolle, voorzitter Vooruit Ieper: “Op vandaag is de binnenstad ‘zone 30’, maar de snelheid wordt zo goed als nooit gecontroleerd. Bedoeling is sensibiliseren zodat er met aangepaste snelheid wordt gereden. Als die volledige binnenstad nu ook fietszone wordt, dan zal dit niet worden gerespecteerd (auto moet achter fietser blijven,) want die zone is véél te ruim en dus onmogelijk om te handhaven. Een verkeersmaatregel moet uitgaan van een probleemstelling. Op heden is er geen conflict tussen fietsers en auto’s in de rustige woonbuurten in het centrum. Deze voorgestelde maatregel creëert dus meer problemen dan ze oplost.”
"De voorstellen zijn onvoldoende samenhangend en vertrekken van een achterhaalde visie op moderne mobiliteit. De fietser wordt opgejaagd wild in een te grote fietszone."
Vooruit heeft ook bedenkingen bij de knip op de Grote Markt. “De bedoeling van een knip is het doorgaand verkeer onmogelijk te maken. Maar ze hindert ook fel het bestemmingsverkeer. VOORUIT vindt die knip onnodig als er een strenge handhaving is in de fietszone. De wagen moét achter de fietser blijven en dit moet voldoende ontmoedigen om het centrum te mijden voor wie daar geen bestemming heeft.”