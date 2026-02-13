Schepen Diego Desmadryl: “De voorbije maanden is intensief samengewerkt binnen de plenaire verkeerscommissie en met de betrokken stadsdiensten om dit 10-puntenplan vorm te geven. Daarbij werd een gedragen compromis gevonden over hoe de mobiliteit in de binnenstad de komende jaren zal evolueren.”

Schepen Peter De Groote: “We evolueren naar een verkeersluwer centrum met een aangename marktomgeving om te vertoeven, te shoppen en te genieten van het zicht op de Lakenhallen, met een drankje bij de lokale horeca. De vrijgekomen ruimte wordt ingericht met groenvoorzieningen en terraszones. Daarnaast zetten we ook in op groenere en aangenamere winkelstraten, met meer ruimte voor beleving, kwalitatieve verblijfsplekken en een aantrekkelijke inrichting. Zo versterken we niet alleen de Grote Markt, maar het volledige kernwinkelgebied.”

