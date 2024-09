Het eerste concrete plan om het park tot leven te laten komen is de Zwinstreektrail. "Het woordje trail wijst erop dat we gaan voor unieke paden", verzekert Hannelore Denolf, projectmanager voor Westtoer. "Het wordt een uniek wandelproduct. Wij willen een soort verbinding leggen tussen al het beste van de Zwinstreek. Wandelen, fietsen, maar ook packraften hoort daarbij. We zetten in op die microavonturen die je kunt beleven in de zwinstreek." Bij packraften hoort een opblaasbare boot die ook tijdens de wandelingen tussen de vaart mee kan. Naast de sportieve dimensie staan er ook erfgoed- en landbouwprojecten op de planning.