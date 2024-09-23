De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 25-jarige Nederlander met een maand verlengd op verdenking van moordpoging. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Bij een schietpartij liep een 17-jarige Oostendenaar eind augustus levensbedreigende verwondingen op.
Het incident deed zich op 28 augustus rond 4 uur voor op een appartement in de Voorhavenlaan in de Oostendse Vuurtorenwijk. Bij de schietpartij liep een 17-jarige jongen levensbedreigende verwondingen op. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar was uiteindelijk snel buiten levensgevaar.
Achtervolging tot in Nederland
Na de schietpartij vluchtten mogelijke verdachten weg in de richting van Nederland. Bij de grensovergang in Woensdrecht werd hun nummerplaat echter herkend door een camera. Vervolgens ontspon zich een achtervolging. Uiteindelijk konden om 6.41 uur vier mannen gearresteerd worden op de A16 bij Lage Zwaluwe, in de provincie Noord-Brabant. Het gaat om vier twintigers die allemaal in Nederland wonen. Volgens het parket konden de feiten vermoedelijk gelinkt worden aan het drugsmilieu.
Overlevering van een verdachte
Een 25-jarige Nederlander koos als enige verdachte voor de korte overleveringsprocedure. Daardoor werd hij begin oktober als enige al naar België overgebracht. Na verhoor werd de twintiger door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot moord. De verdachte zou zelf niet gevuurd hebben, maar zou zich op zijn zwijgrecht beroepen. Verder onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen over zijn precieze aandeel in de feiten.
Verdere aanhouding
Vrijdagochtend oordeelde de raadkamer dan ook dat hij in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.