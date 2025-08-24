23°C
Nieuws
Oostende

Jon­ge­man (17) levens­ge­vaar­lijk gewond na schiet­par­tij in Oos­ten­de: vier arres­ta­ties in Neder­land na achtervolging

Politie zwaailicht

In Oostende is vorige nacht een jongeman van 17 levensgevaarlijk gewond bij een schietpartij. Dat laat het parket van West-Vlaanderen weten. Vier verdachten zijn vanochtend aangehouden bij Lage Zwaluwe, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, na een achtervolging vanuit Oostende.

"Deze ochtend omstreeks 04.00 uur vond in een appartement in de Voorhavenlaan in Oostende een schietincident plaats", zegt de woordvoerder van het parket. 

"Een 17-jarige jongen raakte daarbij levensgevaarlijk gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket heeft een wetsdokter en een wapendeskundige aangesteld. Ook het labo komt ter plaatse voor sporenonderzoek. Het onderzoek naar de omstandigheden van het incident is volop aan de gang."

Arrestaties in Nederland na achtervolging

Na de schietpartij sloegen de daders op de vlucht. Vier verdachten zijn vanochtend aangehouden bij Lage Zwaluwe, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, na een achtervolging vanuit Oostende. 

De Nederlandse politie hielp de Belgische autoriteiten na een schietincident in de Vlaamse kustplaats afgelopen nacht.

Belga
Redactie
Schietpartij

