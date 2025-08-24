"Deze ochtend omstreeks 04.00 uur vond in een appartement in de Voorhavenlaan in Oostende een schietincident plaats", zegt de woordvoerder van het parket.

"Een 17-jarige jongen raakte daarbij levensgevaarlijk gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket heeft een wetsdokter en een wapendeskundige aangesteld. Ook het labo komt ter plaatse voor sporenonderzoek. Het onderzoek naar de omstandigheden van het incident is volop aan de gang."