Een schepencollege samengesteld via geheime stemming hoeft geen rampscenario te zijn. Zo ziet Daphny Dumery van de Blankenbergse N-VA het. Daphne Dumery, N-VA Blankenberge : “Wij horen eigenlijk vooral schrikbeelden rond van Blankenberge komt in een onbestuurbaarheid terecht. Dat klopt niet.” Nochtans is zelfs de minister van binnenlands bestuur op haar hoede. Hilde Crevits, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur zei gisteren: “Het is best mogelijk dat je tot een schepencollege komt dat geen meerderheid heeft in de gemeenteraad.”