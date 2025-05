Het hele traject opgravingen, de ontdekking van menselijke resten, het identificatieproces laten bij iedereen een diepe indruk na.

Wouter Sinnaeve van In Flanders Fields Museum: "Wat in Gaza gebeurt en in Oekraïne, ga zo maar door. De algemene oproep naar militarisering klinkt alsmaar luider. De minister van defensie die jongeren brieven gaat sturen van: doe maar mee. En dan heb je deze jongeren, leeftijdscategorie die binnenkort zo’n brief in de bus kunnen krijgen, die plotseling beseffen, hebben we dan echt niets geleerd?"

De documentaire is gisteravond in première gegaan in Ieper, maar is nu ook te zien op de website van het ‘In Flanders Fields Museum’.