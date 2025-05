De andere genomineerden in de categorie Publieksprijs waren 'Bart Peeters Deluxe 2024' in de Lotto Arena en 'Tien Om Te Zien, De Musical' (Studio 100). Die evenementen eindigden respectievelijk op de tweede en derde plaats.

De Ultima Publieksprijs werd in het leven geroepen voor personen, organisaties en events die niet makkelijk in een Ultimas-categorie kunnen worden ondergebracht. Het gaat onder meer om lichtshows, festivals, tentoonstellingen en musicalvoorstellingen. De Ultimas zijn een initiatief van het Vlaams Departement voor Cultuur, Jeugd en Media om de cultuursector in de schijnwerpers te zetten.