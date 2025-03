Een werk van schilder Emile Claus zit al bijna 150 jaar verstopt achter een ander schilderij van de meester uit Sint-Eloois-Vijve. Op het schilderij is het portret van een vrouw te zien. "Het is absoluut van Emile Claus. De voorzijde is mooi gesigneerd, de achterzijde is van dezelfde hand en is zeer zeker ook in diezelfde periode ontstaan", vertelt Wim Lammertijn, conservator Mudel Deinze.