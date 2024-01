Op het assisenproces moet Chris V. nog even wachten, maar vandaag staat hij terecht in de correctionele rechtbank van Brugge. De moeder van Maud en Ona, de ex van de landbouwer, klaagt hem aan voor belaging, partnergeweld en verkrachting.

Het gaat om feiten in augustus 2022, enkele maanden voor de moord op de twee meisjes. De man sloeg zijn ex met een labelmachine op het hoofd. Ook later, na de moorden, bleef hij haar opbellen en brieven sturen vanuit de gevangenis. De vrouw neemt ook zelf even het woord in de rechtbank en vertelt dat ze nog altijd angstig is voor haar ex-man.

Het slachtoffer en het Openbaar Ministerie vragen wel geen staf voor de verkrachting. Het OM vraagt een jaar met uitstel voor het partnergeweld. De burgerlijke partij wilde deze zaak linken met de moordzaak op haar twee kinderen, maar daar ging de rechter niet in mee. "Dat is een andere zaak", klonk het. Vonnis is voor eind februari.