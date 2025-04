De weergoden waren de kuststeden gunstig gezind, maar ook de natuur, horeca en winkelstraten lokten heel wat (dag)toeristen naar de kust: "Samen met de al succesvolle krokusvakantie is het een mooie voorbode voor wat in 2025 mogen verwachten", zegt Ellen Bruynoghe, kustmanager bij Westtoer.

Die krokusvakantie was dus ook al geslaagd, met 30% meer overnachtingen en de helft meer dagtoeristen in vergelijking met vorig jaar. Dat de vakantie in Wallonië dit jaar een week overlapte met onze vakantie, zit daar wel voor iets tussen.

Perfect paasweekend

En ook in de paasvakantie zien we een positieve balans, door onder meer een extra dagje in het paasweekend. Ondanks dat de Franstalige Belgen nog geen vakantie hebben, kwam een vijfde van de boekingen van over de taalgrens. 15% van de toeristen komen dan weer uit het buitenland en 65% zijn Vlamingen.

De bezetting steeg van 45% vorig jaar naar 60% dit jaar. In het paasweekend was die bezetting zelf 80%. Door 1,3 dagtoeristen zien we daar een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Op de piek zakten zo'n 125 duizend toeristen af naar de kust. En de zon? Die scheen per dag gemiddeld 3u meer dan de paasvakantie vorig jaar.

Mooie vooruitzichten

De krokusvakantie en zeker de paasvakantie waren een succes en dat belooft veel goeds voor de komende maanden. Binnenkort start de lentevakantie in Wallonië en in mei volgen enkele verlengde weekends. Nadien staat alweer de zomervakantie voor de deur.