Minister Weyts wil verbod op contact met dolfijnen in Boudewijn Seapark laten onderzoeken
© Belga
Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil een verbod op foto's en knuffels met de dolfijnen van het Boudewijn Seapark laten onderzoeken. Momenteel is dat nog mogelijk onder het mom van "didactische doeleinden", maar de minister en verschillende leden van de Vlaamse commissie Dierenwelzijn wijzen op de stress die dolfijnen erdoor ervaren.
Eerder raakte bekend dat het dolfinarium uiterst tegen 2037 de deuren moet sluiten. Het Boudewijn Seapark is de enige plaats in Vlaanderen waar nog zes dolfijnen in gevangenschap leven.
Niet ideaal
"Dat mensen van nabij in contact komen met dolfijnen en dat de dieren worden aangeraakt of gebruikt om foto's mee te nemen, is niet ideaal", zegt Vooruit-parlementslid Gianna Werbrouck. Ook Sofie Joosen (N-VA) noemt het educatieve doel van de interactie met dolfijnen "relatief". "Het is niet meer dan logisch om dit te verbieden", aldus nog Nadia Naji (Groen) vanuit de oppositie.
Geen knuffeldieren
"Dolfijnen zijn geen knuffeldieren", erkent minister Weyts. "Vandaag laat (oude) regelgeving een opening voor didactische doeleinden, maar dat is zo'n rekbaar begrip dat je soms de indruk krijgt dat het voor een soort knuffelpromotie wordt gebruikt." De minister zegt zijn diensten te hebben gevraagd om de kwestie te herevalueren. Mogelijk volgt een decretaal initiatief als tussentijdse maatregel voor de definitieve sluiting van het dolfinarium.