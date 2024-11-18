Eerder raakte bekend dat het dolfinarium uiterst tegen 2037 de deuren moet sluiten. Het Boudewijn Seapark is de enige plaats in Vlaanderen waar nog zes dolfijnen in gevangenschap leven.

Niet ideaal

"Dat mensen van nabij in contact komen met dolfijnen en dat de dieren worden aangeraakt of gebruikt om foto's mee te nemen, is niet ideaal", zegt Vooruit-parlementslid Gianna Werbrouck. Ook Sofie Joosen (N-VA) noemt het educatieve doel van de interactie met dolfijnen "relatief". "Het is niet meer dan logisch om dit te verbieden", aldus nog Nadia Naji (Groen) vanuit de oppositie.

