17°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Minis­ter Weyts wil ver­bod op con­tact met dol­fij­nen in Bou­de­wijn Sea­park laten onderzoeken

Boudewijn Seapark Dolfijnen Dolfinarium

© Belga

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil een verbod op foto's en knuffels met de dolfijnen van het Boudewijn Seapark laten onderzoeken. Momenteel is dat nog mogelijk onder het mom van "didactische doeleinden", maar de minister en verschillende leden van de Vlaamse commissie Dierenwelzijn wijzen op de stress die dolfijnen erdoor ervaren.

Eerder raakte bekend dat het dolfinarium uiterst tegen 2037 de deuren moet sluiten. Het Boudewijn Seapark is de enige plaats in Vlaanderen waar nog zes dolfijnen in gevangenschap leven.

Niet ideaal

"Dat mensen van nabij in contact komen met dolfijnen en dat de dieren worden aangeraakt of gebruikt om foto's mee te nemen, is niet ideaal", zegt Vooruit-parlementslid Gianna Werbrouck. Ook Sofie Joosen (N-VA) noemt het educatieve doel van de interactie met dolfijnen "relatief". "Het is niet meer dan logisch om dit te verbieden", aldus nog Nadia Naji (Groen) vanuit de oppositie.

2014-10-06 00:00:00 - Brugge start met dierenloket
Nieuws

Dolfinarium reageert op verplichte sluiting in 2037: "desnoods naar rechtbank"

Geen knuffeldieren

"Dolfijnen zijn geen knuffeldieren", erkent minister Weyts. "Vandaag laat (oude) regelgeving een opening voor didactische doeleinden, maar dat is zo'n rekbaar begrip dat je soms de indruk krijgt dat het voor een soort knuffelpromotie wordt gebruikt." De minister zegt zijn diensten te hebben gevraagd om de kwestie te herevalueren. Mogelijk volgt een decretaal initiatief als tussentijdse maatregel voor de definitieve sluiting van het dolfinarium.

biteback boudewijn seapark brugge
Nieuws

Bite Back voert opnieuw actie aan Boudewijn Seapark tegen dolfijnen in gevangenschap
De redactie
Boudewijn Seapark Dolfinarium

Meest gelezen

Drone trompet 02
Nieuws

Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt
Gewapende overval
Nieuws
Update

UPDATE: Dader gewapende overvallen in Ardooie is gevat
Clarebout 01
Nieuws
Update

Staking bij Clarebout Potatoes: werknemers willen deeltje van riant overnamebedrag

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2022-12-12 00:00:00 - Burgemeester vraagt menselijke oplossing voor vrouw die zieke man verstikte

Ezelsfeesten ontsierd door afpersende jongeren, zelfs burgemeester was slachtoffer: “Ettertjes, net hun pamper ontgroeid”
Budatip 1

Kortrijk vernieuwt tip van Buda-eiland met park en fietsdoorsteek
Sport vlaanderen blankenberge

Ex-paralympiër start petitie om sportcentrum Blankenberge te redden
Waregem koerse

Minister Weyts wil strengere maatregelen na dodelijke ongevallen op Waregem Koerse
310 BB LINKS gevangenissen

Overvolle cellen, overwerkt personeel: gevangenisdirecteurs komen in actie
Ster der zee

Koksijde neemt erfgoedfoto's van 'Ster der Zee' weg na schokkende getuigenissen in 'De Nonnen'
Aanmelden