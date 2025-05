Eind november 2024 kondigde minister Ben Weyts (N-VA) aan dat het Belgische dolfinarium tegen 2037 moet sluiten, maar Bite Back ziet dat liever vroeger gebeuren. De organisatie stelt dat de zeven dolfijnen in het dolfinarium in een stressvolle situatie leven.

"De dieren zouden hier nog moeten blijven tot 2037. Twaalf jaar is lang, als je elke dag hetzelfde rondje moet zwemmen. Daarom vragen we websites of bedrijven die kortingen aanbieden voor een dagje dolfinarium om daarmee te stoppen. Zo hopen we dat het dolfinarium niet meer financieel rendabel wordt en het vroeger de deuren sluit. Ook willen we dat het Spaanse moederbedrijf Aspro Parks haar dolfinaria, zes verdeeld in drie landen, uitfaseert."