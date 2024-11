“Deze discussie zou moeten gaan over het dierenwelzijn van de dolfijnen. Dat heeft de minister de voorbije jaren uitvoerig laten onderzoeken...De uitkomst was dat het dierenwelzijn in het park uitstekend is. Daarnaast maak je afspraken met mekaar over de aanleg van een buitenbassin, en dat er in 2037 voor het eerst wordt geherevalueerd. En zo staat die afspraak ook in de wet, in de codex die op 1 januari 2025 gepubliceerd wordt. Wij gaan ervan uit dat dit de huidige wet is, en dat het in de beleidsnota om een persoonlijke doelstelling van de minister gaat.”