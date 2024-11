De minister maakt nu een definitief einde aan de onzekerheid en discussies over de toekomst van het dolfinarium in Brugge. "Uiterlijk in 2037 eindigt in Vlaanderen voorgoed het verhaal van dolfijnen in gevangenschap. Dat is namelijk het moment waarop het nieuwe buitenbassin volledig afgeschreven is. De uitbaters hebben dan hun investering kunnen recupereren.