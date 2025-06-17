Minister Weyts investeert in renovatie Paravang in Blankenberge
Minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA) investeert 148.000 euro in de renovatie van het windscherm in Blankenberge, bekend onder de naam 'Paravang'. Het geld wordt ingezet voor de eerste fase van de restauratie. Daarbij worden de ijzeren onderdelen van het windscherm aangepakt.
Belle-époque
De Paravang in Blankenberge is een windscherm met zitplaatsen dat dateert uit 1908, de belle-époqueperiode. Het iconische windscherm is al decennialang niet meer gerestaureerd en het is daarom hoogtijd dat het onder handen wordt genomen.
In de eerste fase worden de ijzeren onderdelen aangepakt en krijgt alles een roestwerende behandeling. De werken moeten voorkomen dat er in de toekomst ernstige schade ontstaat door roestvorming of verwering. Sinds de laatste restauratie in 1996 is er te weinig onderhoud uitgevoerd, zoals schilderwerken, waardoor de metalen onderdelen schade hebben opgelopen.
Sierlijk bouwwerk
In een tweede fase wordt de rest van de Paravang aangepakt. De totale kostprijs van het project bedraagt 251.000 euro, waarvan Vlaanderen via het Agentschap Onroerend Erfgoed 59 procent voor zijn rekening neemt. De stad Blankenberge draagt de overige kosten.
"Al meer dan een eeuw genieten talloze mensen van kuststad Blankenberge en van dit sierlijk bouwwerk in de jachthaven", zegt minister Weyts. "We mogen dit soort erfgoedpareltjes niet laten kapotgaan aan iets banaal als roest en verval. We restaureren nu alle ijzeren onderdelen, zodat het scherm de komende decennia weer de wind kan trotseren."