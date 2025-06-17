Belle-époque

De Paravang in Blankenberge is een windscherm met zitplaatsen dat dateert uit 1908, de belle-époqueperiode. Het iconische windscherm is al decennialang niet meer gerestaureerd en het is daarom hoogtijd dat het onder handen wordt genomen.

In de eerste fase worden de ijzeren onderdelen aangepakt en krijgt alles een roestwerende behandeling. De werken moeten voorkomen dat er in de toekomst ernstige schade ontstaat door roestvorming of verwering. Sinds de laatste restauratie in 1996 is er te weinig onderhoud uitgevoerd, zoals schilderwerken, waardoor de metalen onderdelen schade hebben opgelopen.

