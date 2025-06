De Paravang, aan de jachthaven van Blankenberge, is van 1908. Wie even uit de wind van de zon wil genieten, of net de schaduw wil opzoeken, vertoeft er graag. Maar het ijzerwerk ziet af door de weersomstandigheden en roest overal.

Ook het schrijnwerk en het dak heeft onderhoud nodig. De gemeente voorziet 600.000 euro, de werken starten nog dit jaar.