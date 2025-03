Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke volgt de NMBS de Europese regels voor openbare aanbestedingen. Hij wijst erop dat de toewijzing pas definitief is na afronding van de procedure en dat andere partijen beroep kunnen aantekenen. Concurrent Alstom is dat in elk geval van plan.

De minister benadrukt dat de raad van bestuur van de NMBS unaniem besliste om met CAF in zee te gaan en dat daar ook politieke vertegenwoordigers in zetelen. Hij pleit er wel voor dat Europa nadenkt over de aanbestedingsregels, zodat ook lokale economie en werkgelegenheid mee in overweging worden genomen.