Ooit was de militaire kazerne in Brugge, dicht bij Spermalie, omgeven door hoge muren. Tot na Wereldoorlog II deed het zelfs dienst als hospitaal voor officieren. Vandaag is het een open plek met veel groen en een 80-tal sociale woningen. De keuze om de site nieuw leven in te blazen, lag bij het Brugse stadsbestuur voor de hand.

“Nadat de militairen de site verlaten hebben, hebben we met het stadsbestuur besloten dat we hier sociaal wonen wilden realiseren”, legt schepen Franky Demon uit.