In West-Vlaanderen hebben 307 jongeren zich al ingeschreven voor het vrijwillig militair dienstjaar. In totaal gaat het om 2971 inschrijvingen in heel België. Dat laat N-VA-volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese weten.
Ook onze West-Vlaamse jeugd toont een grote interesse om vrijwillig bij defensie een dienstjaar te volgen. Maaike De Vreese, volksvertegenwoordiger: “Het enthousiasme van de West-Vlaamse jongeren is een zeer bemoedigend signaal. 252 jongens en 55 meisjes schreven zich al in. Dat stemt me bijzonder hoopvol voor de toekomst en ik ben dan ook erg fier op de positieve respons uit onze provincie.”
Oproep van defensie
In november 2025 lanceerde defensie een oproep gericht aan alle 17-jarige jongeren om de rangen van het leger te verkennen. Maaike De Vreese: "In geopolitiek uitdagende tijden is het belangrijk om onze jongeren ook weerbaar te maken. Bovendien is dit de ideale manier om de mogelijkheden te ontdekken van een loopbaan bij Defensie en specifiek bij onze Marine in Zeebrugge."
Onze provincie
De Vreese wijst ook op de concrete kansen die er in de eigen regio zijn. "Voor West-Vlaamse jongeren is een carrière bij Defensie extra interessant door de sterke lokale aanwezigheid. Met de marinebasis in Zeebrugge en de kazerne in Sint-Kruis, onze basis in Koksijde en ook in Ieper zal uitgebouwd worden. Voor het vrijwillig militair dienstjaar worden vijftig plaatsen bij de marine voorzien."