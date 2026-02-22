In november 2025 lanceerde defensie een oproep gericht aan alle 17-jarige jongeren om de rangen van het leger te verkennen. Maaike De Vreese: "In geopolitiek uitdagende tijden is het belangrijk om onze jongeren ook weerbaar te maken. Bovendien is dit de ideale manier om de mogelijkheden te ontdekken van een loopbaan bij Defensie en specifiek bij onze Marine in Zeebrugge."