Al sinds de tweede editie vindt Labadoux plaats in het eerste volle weekend van mei. Eén van de openers van het muziekfestival. "Op de festivalkalender staan muziekfestivals eerder in de zomer geprogrammeerd. Daardoor is er daartussen een soort leemte ontstaan", klinkt het bij de organisatie.

Ook kreeg het festival de laatste jaren vooral te maken met fikse regenbuien. "Daarom kiezen we ervoor om Labadoux in 2025 te laten doorgaan op 20, 21 en 22 juni. Niet toevallig valt dit ook samen met de langste dag van het jaar."