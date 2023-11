Nog tot zondag worden op verschillende plaatsen in Brugge 10 documentaires getoond over maatschappelijk thema's. Op het programma staat onder meer een reeks over illustratrices in verschillende landen. Mar Maremoto: "In Mexico is vrouwenmoord een groot probleem. Elke dag worden er vrouwen vermoord omdat ze vrouw zijn. De kracht van beelden, tekeningen en sociale media in de strijd tegen dit soort geweld, is heel belangrijk."