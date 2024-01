In Meulebeke ging de traditionele nieuwjaarsreceptie in OC De Vondel. Volgend jaar fusioneert Meulebeke met Tielt. De inwoners voelen zich nog steeds Meulebekenaar. "Geen afscheid. We blijven Meulebekenaar en we ondersteunen mee Tielt", aldus gemeenteraadslid Bernard De Marez.

Ook in Ruiselede zorgt de fusie met Wingene nog steeds voor gespreksstof. Uittredend burgemeester Greet De Roo roept de inwoners uit Ruiselede op tot samenwerking. "Niet iedereen is akkoord met de fusie, maar als we alle negatieve energie omvormen in positieve energie, dan kan dit een mooi verhaal vormen."