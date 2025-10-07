© Belga
De meerderheid van de inwoners van kustgemeenten steunt het toerisme in de streek. Toch vreest de helft dat er de komende jaren meer hinder zal zijn vanwege het toerisme aan zee. Dat blijkt uit een bewonersonderzoek van provinciebedrijf Westtoer in samenwerking met Toerisme Vlaanderen. Zo'n 5.000 inwoners van de kust namen deel aan de bevraging.
Uit het onderzoek blijkt dat de kustinwoners over het algemeen positief staan tegenover het toerisme aan zee. Ruim 68 procent van de inwoners steunt het toerisme, 23 procent heeft een neutrale houding. De grootste voordelen zijn volgens hen dat toerisme een ruim cultuuraanbod met zich meebrengt en zorgt voor tal van activiteiten in kustgemeenten. Ook de positieve effecten op de lokale economie zijn voor inwoners een pluspunt.
Essentieel onderzoek
"Dit onderzoek is essentieel om op een methodische manier te begrijpen hoe lokale bewoners het toerisme ervaren. De resultaten geven ons inzicht hoe we het kusttoerisme in de toekomst verder duurzaam kunnen uitstippelen", zegt gedeputeerde en voorzitter van Westtoer, Jurgen Vanlerberghe.
Toch heerst er ook ongerustheid rond toerisme bij inwoners. Zo verwacht bijna de helft van de inwoners dat de nadelen van toerisme in de toekomst zullen toenemen. Verder ervaren bevraagden ook ongemakken door toerisme. Zo haalt 86 procent van de inwoners zwerfvuil aan als grote boosdoener van toerisme. Verder worden ook verkeersoverlast en geluidsoverlast naar voor geschoven.
Leefbaarheid
Westtoer en Toerisme Vlaanderen willen de resultaten van het onderzoek gebruiken om het beleid verder af te stemmen op de leefbaarheid van de kustgemeenten. "Het is belangrijk dat we het toerisme aan de kust leefbaar houden voor iedereen", zegt minister van Toerisme, Melissa Depraetere (Vooruit).
“Er lopen heel wat zaken goed, maar zijn er ook werkpunten.”
"Daarbij is het belangrijk dat we rekening houden met de resultaten van het onderzoek. Zo lopen er al heel wat zaken goed, maar zijn er ook werkpunten. En daar blijven we samen met Westtoer en de kustgemeenten aan werken. Met het Reizen-naar-Morgen-netwerk bouwen we Vlaanderen verder uit tot een aantrekkelijke bestemming. Met respect voor de leefomgeving. Zo willen we van de Kust een bestemming maken voor iedereen."