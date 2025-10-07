Uit het onderzoek blijkt dat de kustinwoners over het algemeen positief staan tegenover het toerisme aan zee. Ruim 68 procent van de inwoners steunt het toerisme, 23 procent heeft een neutrale houding. De grootste voordelen zijn volgens hen dat toerisme een ruim cultuuraanbod met zich meebrengt en zorgt voor tal van activiteiten in kustgemeenten. Ook de positieve effecten op de lokale economie zijn voor inwoners een pluspunt.

Essentieel onderzoek

"Dit onderzoek is essentieel om op een methodische manier te begrijpen hoe lokale bewoners het toerisme ervaren. De resultaten geven ons inzicht hoe we het kusttoerisme in de toekomst verder duurzaam kunnen uitstippelen", zegt gedeputeerde en voorzitter van Westtoer, Jurgen Vanlerberghe.

Toch heerst er ook ongerustheid rond toerisme bij inwoners. Zo verwacht bijna de helft van de inwoners dat de nadelen van toerisme in de toekomst zullen toenemen. Verder ervaren bevraagden ook ongemakken door toerisme. Zo haalt 86 procent van de inwoners zwerfvuil aan als grote boosdoener van toerisme. Verder worden ook verkeersoverlast en geluidsoverlast naar voor geschoven.

Leefbaarheid

Westtoer en Toerisme Vlaanderen willen de resultaten van het onderzoek gebruiken om het beleid verder af te stemmen op de leefbaarheid van de kustgemeenten. "Het is belangrijk dat we het toerisme aan de kust leefbaar houden voor iedereen", zegt minister van Toerisme, Melissa Depraetere (Vooruit).

